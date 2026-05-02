Roma campione d’Italia | la Ternana cade al Tre Fontane con la doppietta

Roma si aggiudica il titolo di campione d’Italia dopo aver battuto la Ternana al Tre Fontane, dove un rigore controverso, deciso dal VAR, ha cambiato le sorti dell’incontro. La partita è stata decisa da una doppietta che ha garantito la vittoria alla squadra capitolina, influenzando così la classifica finale. La decisione sul rigore ha suscitato discussioni tra i presenti, lasciando spazio a molte interpretazioni sulla sua validità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la decisione del VAR a cambiare il rigore?. Chi ha deciso le sorti del match con la doppietta decisiva?. Perché il pareggio tra Genoa e Sassuolo aiuta la Ternana?. Come potrà la squadra di Ardizzone affrontare la sfida a Formello?.? In Breve Doppietta di Giugliano al 25' e al 26' del secondo tempo al Tre Fontane.. Il pareggio 0-0 tra Genoa e Sassuolo riduce il distacco della Ternana a 4 punti.. La Ternana affronta la Lazio a Formello domenica 10 maggio alle ore 18:00.. Schroffenegger para il tiro di Dragoni al 5' prima del rigore assegnato a Pastrenge.. La Ternana Women cade al campo dei Tre Fontane contro la Roma, che con questa vittoria conquista il titolo di campione d’Italia con due giornate d’anticipo davanti a quasi quattromila spettatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma campione d’Italia: la Ternana cade al Tre Fontane con la doppietta Notizie correlate La Roma è campione d'Italia, festa scudetto al Tre FontaneLa Roma Femminile batte al Tre Fontane la Ternana per due a zero e vince (alla terzultima giornata) il suo terzo scudetto. Roma femminile, ancora l’Inter al Tre Fontane per la semifinale di Coppa ItaliaLa squadra di Rossettini si è avvicinata alla partita contro l’Inter del 22 febbraio scorso nell’unico modo possibile: con rispetto e alta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; Lo scudetto da sogno della Roma femminile: così l'anno zero si è trasformato nell'inizio di un nuovo ciclo vincente; Roma Femminile, oggi il match Scudetto contro la Ternana; Tabellino partita Roma Women vs Ternana Women. Ternana women sconfitta dalla Roma, ora campione d’Italia. Avanti con la missione salvezzaLa Ternana Women esce sconfitta dal match del Tre Fontane contro la Roma, che con questo successo conquista il titolo di campione d’Italia con due giornate d’anticipo. Davanti a quasi quattromila sp ... umbria24.it Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'ItaliaLa Roma femminile è campione d’Italia. Con la vittoria ottenuta questa sera allo stadio Tre Fontane contro la Ternana Women per 2-0, le ... iltempo.it Gioia incontenibile al Tre Fontane dopo la vittoria del 3º Scudetto della #RomaFemminile Al termine della partita con la Ternana, le giallorosse festeggiano insieme ai tifosi! #ASRoma - facebook.com facebook La Roma è campione d'Italia, festa scudetto al Tre Fontane ift.tt/lGWwz3Q x.com