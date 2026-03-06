Roma femminile ancora l’Inter al Tre Fontane per la semifinale di Coppa Italia

Roma femminile affronta l’Inter al Tre Fontane in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Rossettini si prepara per la partita del 22 febbraio, mantenendo un atteggiamento di rispetto e considerazione nei confronti dell’avversario, senza mostrare segni di timore. La sfida si svolge in un clima di concentrazione e determinazione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

La squadra di Rossettini si è avvicinata alla partita contro l’Inter del 22 febbraio scorso nell’unico modo possibile: con rispetto e alta considerazione dell’avversario, ma senza paura. Così, nella partita forse più importante dell’anno fino ad ora, le giallorosse sono riuscite a strappare i tre punti nello scontro al vertice fuori casa. In campionato, ora sono sei i punti di vantaggio sulle nerazzurre seconde e lo scudetto brilla sempre più vicino. Sarà ancora l’ Inter l’avversario della Roma il 12 marzo al Tre Fontane, questa volta in occasione dell’andata della semifinale di Coppa Italia. Sfida nuova, stesso obiettivo. I vertici del calcio femminile nazionale si colorano ancora di giallorosso e nerazzurro, almeno per quanto riguarda la semifinale al lato sud del tabellone di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

