Incendio sul Monte Faeta indagati due giardinieri | Abbiamo bruciato sterpaglie sottovento

Due uomini di circa 50 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati per un incendio che si è sviluppato sul Monte Faeta. Secondo quanto riferito, i due giardinieri stavano bruciando sterpaglie in una zona sottovento quando il fuoco si è diffuso, causando circa 400 ettari di danni boschivi. Le autorità stanno valutando le responsabilità e le circostanze che hanno portato all'incendio.

Hanno dato fuoco a rami e sterpaglie senza pensare agli effetti devastanti che il vento di questi giorni avrebbe potuto avere. Due giardinieri di Lucca sono indagati per il devastante incendio che in quattro giorni ha distrutto quasi 800 ettari di pendici sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa. I due sono accusati di incendio boschivo colposo aggravato., La prima scintilla sarebbe scoccata la mattina del 28 aprile. I giardinieri, 50enni con partita Iva, erano stati incaricati dalla proprietà di un oliveto a Santa Maria del Giudice di potare le piante. I due, come hanno ammesso ai carabinieri forestali, avrebbero poi deciso di dare fuoco ai rami potati accanto a un bosco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio sul Monte Faeta, indagati due giardinieri: "Abbiamo bruciato sterpaglie sottovento" Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: indagati titolari ditta di giardinaggio. L’accusa: “Bruciati resti di ulivo senza controllo”LUCCA – Svolta nelle indagini sul grave incendio che da tre giorni sta divorando il Monte Faeta: ci sono due operai agricoli indagati con l’accusa di... Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Brucia il Monte Faeta. Evacuate 3500 persone per l'incendio. Incendio sul Monte Faeta: due indagati, ancora 400 sfollatiUna casa seriamente danneggiata dalle fiamme, e tuttora inagibile, nel maxi incendio del monte Faeta che ha costretto a evacuare più di 3.000 persone dalle abitazioni nella zona di Asciano, vicino a P ... controradio.it Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno: cosa ha causato l’incendio sul monte Faeta, le ricostruzioniLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it Svolta nell’incendio del Monte Faeta, che a partire da martedì scorso sta colpendo un’ampia superficie boschiva (ultima stima, ufficiale ma non definitiva, parla di 710 ettari di terreno coinvolti) fra il Comune di Lucca e quello pisano di San Giuliano Terme. La P - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com