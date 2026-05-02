Rogo sul Monte Faeta due giardinieri confessano | Siamo stati noi indagati per incendio colposo

Due giardinieri hanno ammesso di essere responsabili dell’incendio che ha coinvolto più di 700 ettari sul Monte Faeta. Entrambi sono stati posti sotto indagine con l’accusa di incendio colposo. Il rogo ha interessato i territori di Lucca, Capannori e San Giuliano Terme, provocando lo sfollamento di centinaia di persone. Le prime verifiche hanno evidenziato che la causa dell’incendio sarebbe una distrazione dei due soggetti.

Sono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo. Il rogo che sul Monte Faeta ha devastato oltre 700 ettari e costretto centinaia di persone a lasciare le proprie case tra i territori di Lucca, Capannori e San Giuliano Terme è stato innescato da una loro disattenzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, indagati due giardinieri: "Abbiamo bruciato sterpaglie sottovento" Leggi anche: Maxi incendio sul Monte Faeta, evacuate 3.500 persone. Giani: “Situazione molto impegnativa” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Brucia il Monte Faeta. Evacuate 3500 persone per l'incendio; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video. Rogo sul Monte Faeta, due giardinieri confessano: Siamo stati noi, indagati per incendio colposoSono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo. Il rogo che sul Monte Faeta ha devastato oltre 700 ettari e costretto centinaia di persone ... fanpage.it Incendio sul Monte Faeta: due indagati, ancora 400 sfollatiUna casa seriamente danneggiata dalle fiamme, e tuttora inagibile, nel maxi incendio del monte Faeta che ha costretto a evacuare più di 3.000 persone dalle abitazioni nella zona di Asciano, vicino a P ... controradio.it Svolta nell’incendio del Monte Faeta, che a partire da martedì scorso sta colpendo un’ampia superficie boschiva (ultima stima, ufficiale ma non definitiva, parla di 710 ettari di terreno coinvolti) fra il Comune di Lucca e quello pisano di San Giuliano Terme. La P - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com