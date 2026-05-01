Maxi incendio sul Monte Faeta evacuate 3.500 persone Giani | Situazione molto impegnativa
Nella notte, un vasto incendio si è sviluppato sul Monte Faeta in Toscana, portando all'evacuazione di oltre 3.500 persone. Le fiamme hanno interessato una vasta area, costringendo le autorità a mettere in atto piani di emergenza per mettere in sicurezza la popolazione. Il governatore ha definito la situazione come molto impegnativa, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
Oltre 3.500 persone sono state evacuate nella notte a seguito di un incendio divampato sul Monte Faeta, in Toscana. Il Presidente della Regione Eugenio Giani: "Situazione molto impegnativa, è necessario concentrare il massimo sforzo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell' #incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, a Lucca. Nella notte, a causa dell'aumento delle raffiche di vento, evacuate 3.500 persone nella zona di Asciano, frazione del Comune di San x.com