Maxi incendio sul Monte Faeta evacuate 3.500 persone Giani | Situazione molto impegnativa

Nella notte, un vasto incendio si è sviluppato sul Monte Faeta in Toscana, portando all'evacuazione di oltre 3.500 persone. Le fiamme hanno interessato una vasta area, costringendo le autorità a mettere in atto piani di emergenza per mettere in sicurezza la popolazione. Il governatore ha definito la situazione come molto impegnativa, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.