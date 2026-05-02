Rogo e scritte d’odio | attacco fascista al Circolo Operaio

Un incendio ha danneggiato la biblioteca di un circolo operaio, lasciando tracce evidenti di un atto doloso. Tra le macerie sono state trovate scritte di insulti e simbologie riconducibili a ideologie di destra. Gli investigatori hanno individuato i possibili autori grazie a un volantino lasciato vicino al luogo dell’incendio, che li collega a un attacco di matrice fascista. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Cosa hanno lasciato i vandali tra le fiamme della biblioteca?. Chi sono i responsabili identificati grazie al volantino ritrovato?. Come hanno fatto gli assalitori a colpire nel cuore di Malpensata?. Quali conseguenze avrà questo attacco sulla sicurezza del quartiere?.? In Breve Attacco avvenuto tra le 3:00 e le 4:00 della notte del 30 aprile.. Vandali hanno dato fuoco ai volumi della biblioteca in via Zanica 1.. Sinistra Italiana Bergamo ha espresso solidarietà contro l'aggressione al circolo.. Polizia indaga sul volantino con incitamento all'odio rinvenuto sul luogo.. Tra le 3:00 e le 4:00 della notte del 30 aprile, un gruppo di individui di matrice fascista ha preso di mira la sede del Circolo Operaio in via Zanica 1 a Malpensata, provocando un incendio e imbrattando i muri con scritte d’odio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo e scritte d’odio: attacco fascista al Circolo Operaio Notizie correlate “Attentato fascista al Circolo operaio in Malpensata: causato un incendio e scritte di incitamento all’odio”Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, rispetto a quanto successo durante la notte del 30 aprile al Circolo operaio, in zona... Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata.