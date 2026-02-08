Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia al Festival | Termine fascista non dovrebbe esistere non odio nessuno

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. La scelta arriva dopo le polemiche scatenate dalla sua conferma come co-conduttore della terza serata. L’attore e comico ha spiegato di aver rinunciato perché non si sente più a suo agio con questa esperienza, anche se non ha mai avuto intenzioni di creare divisioni. Pucci ha detto che il termine “fascista” non dovrebbe esistere e che non prova odio verso nessuno. La sua decisione ha sorpreso molti, soprattutto perché si era già preparato per il grande palco. Ora si aspet

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno» Approfondimenti su Sanremo 2026 Andrea Pucci co-conduttore del Festival di Sanremo, sui social esplode la rivolta: “Fascista, razzista e omofobo” Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social. Andrea Pucci a Sanremo 2026, è rivolta sui social: “Fascista, razzista e omofobo”. E lui mostra il sedere Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica; Sanremo 2026, Andrea Pucci in 'nude look' sui social: Sto arrivando; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti. Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, ... ilmattino.it Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.