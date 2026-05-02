Attentato fascista al Circolo operaio in Malpensata | causato un incendio e scritte di incitamento all’odio

Durante la notte del 30 aprile, il Circolo operaio in zona Malpensata a Bergamo è stato interessato da un incendio doloso e da scritte di incitamento all’odio. La segnalazione, trasmessa da un lettore, descrive i danni causati e le scritte lasciate sul muro dell’edificio. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire l’accaduto.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, rispetto a quanto successo durante la notte del 30 aprile al Circolo operaio, in zona Malpensata a Bergamo. “ Scrivo per informare che il 30 aprile, tra le 3 e le 4 di notte, è avvenuto un attentato di matrice fascista al Circolo Operaio di Via Zanica 1, in Malpensata, Bergamo. I colpevoli si sono introdotti nella sede, hanno accatastato tutti i libri nella stanza principale e vi hanno dato fuoco, causando un incendio. Frasi di incitamento all’odio, alla xenofobia e contro il volontariato solidale praticato al circolo sono state riportate sulle pareti e su un volantino ritrovato sul posto ( che al momento è nelle mani della polizia ) “.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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