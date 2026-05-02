Il proprietario di un noto locale di montagna sarà processato per diversi reati, tra cui il riciclaggio, legati a un incendio che ha devastato la zona. La decisione di un giudice di non accorpare i procedimenti ha portato a un nuovo quadro per l’indagine. La scelta di procedere con un processo unico si basa sulla volontà di valutare tutte le accuse contemporaneamente.

Il proprietario del Constellation sarà giudicato per più reati insieme: respinta la richiesta di separare i procedimenti. Nel processo sull’ incendio di Crans Montana con 41 morti, emerge un nuovo elemento destinato a incidere sull’intero impianto accusatorio. Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, sarà giudicato anche per riciclaggio di denaro oltre che per le responsabilità legate al rogo di Capodanno. Una decisione della Procura del Vallese che respinge la richiesta della difesa e ridefinisce il perimetro del procedimento. La decisione: un unico processo per tutti i reati. I magistrati hanno stabilito che Moretti dovrà affrontare un unico processo, comprendente sia le accuse legate all’incendio sia quelle finanziarie.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rogo Crans Montana: Moretti a processo anche per riciclaggio, la decisione che cambia tutto

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