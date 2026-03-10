Crans-Montana i Moretti sospettati anche di riciclaggio di denaro Francia nega la rogatoria per sequestro beni coniugi

A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono sotto indagine per sospetti di riciclaggio di denaro, con i magistrati che ipotizzano possibili trasferimenti di fondi illeciti attraverso vari locali gestiti dalla coppia. La Francia ha rifiutato di emettere una rogatoria per il sequestro dei beni dei coniugi. Gli investigatori hanno anche analizzato incendi che potrebbero aver portato a importanti indennizzi assicurativi.

Per i magistrati è possibile che denaro di provenienza illecita possa essere stato riciclato attraverso diversi locali gestiti dalla coppia, alla luce di incendi seguiti da consistenti indennizzi assicurativi I Moretti sono sospettati anche di riciclaggio di denaro.