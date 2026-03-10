A Crans-Montana la Procura vallesana ha aperto un’indagine penale coinvolgendo sei persone, tra cui il sindaco. I sospetti riguardano attività di riciclaggio e la Procura ha esteso le indagini ad ulteriori cinque individui oltre ai Moretti. La situazione è attualmente sotto accertamento e si attendono sviluppi ufficiali sul procedimento in corso.

Per quanto riguarda Nicolas Féraud, primo cittadino di Crans, le evidenze erano macroscopiche fin dall’inizio, così come le possibili connivenze. Eppure la Procura del Canton Vallese ci ha messo più di tre mesi a iscrivere nel registro degli indagati il sindaco di Crans, conoscente della procuratrice Beatrice Piloud, nonché suo sodale della «Confraternita della Brocca», compagnia vallesana di produttori ed estimatori di vini pregiati. Per Féraud e per altri quattro dipendenti del Comune finiti sotto inchiesta, sono previsti gli stessi capi d’accusa che riguardano i coniugi Moretti, ossia incendio, lesioni e omicidio colposi. La decisione di indagare il sindaco è arrivata lunedì e alcune coincidenze temporali sembrano dare l’idea che non si tratti di un caso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crans-Montana, i Moretti sospettati di riciclaggio. Indagato anche il sindaco

