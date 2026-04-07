Rivolta a Rebibbia | materassi a fuoco e reparto distrutto ore di tensione in carcere

Lunedì 6 aprile, nella casa circondariale di Rebibbia, si è verificata una rivolta nel reparto G9. Durante l’evento, alcuni materassi sono stati incendiati e una sezione del carcere è stata completamente distrutta. La situazione ha causato ore di tensione tra i detenuti e le forze dell’ordine presenti sul posto. Non sono stati riportati feriti tra il personale di sicurezza, mentre sono stati rilevati danni strutturali alla sezione coinvolta.

La violenta protesta nel pomeriggio di Pasquetta. La denuncia dell'Osapp Una violenta rivolta in carcere con una sezione che è stata devastata. I fatti sono accaduti lunedì 6 aprile nella casa circondariale di Rebibbia al secondo piano del reparto G9. A darne notizia è stato il sindacato Osapp (Organizzazione sindacale polizia penitenziaria). La vicenda ha preso avvio verso le 16. Secondo quanto riferito dalla sigla sindacale, gli agenti della polizia penitenziaria avevano avvertito un forte clima di tensione tra i detenuti. Così, ha disposto "la chiusura degli sbarramenti tra le diverse aree del piano, articolato nelle sezioni A, B e C, nel tentativo di contenere eventuali sviluppi critici". 🔗 Leggi su Romatoday.it Detenuti in rivolta nel carcere di Pavia per le condizioni igienico-sanitarie: fuoco appiccato nelle celleDiversi detenuti nel carcere Torre del Gallo di Pavia hanno appiccato fuochi nelle loro celle nella giornata del 27 marzo. Carcere minorile dell’Aquila, detenuto dà fuoco al cuscino: attimi di tensione, nessun feritoMomenti di tensione nel carcere minorile dell’Aquila, dove un giovane detenuto ha dato fuoco al cuscino della propria cella, provocando fumo e...