Negli ultimi giorni sui social si è scatenata una discussione riguardo alla rivista di moda Runway, che viene venduta a circa 160 euro su Vinted, nonostante sia disponibile gratuitamente online. La polemica si concentra sul fatto che alcuni utenti stanno rivendendo copie digitali di questa rivista, famosa per essere stata protagonista del film Il Diavolo veste Prada, dove rappresenta un punto di riferimento nel mondo della moda. La questione ha sollevato numerose reazioni tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Per anni è stata solo un sogno impossibile, una fantasia editoriale che esisteva soltanto sugli schermi: Runway, la rivista di moda diretta dalla glaciale Miranda Priestly in Il Diavolo veste Prada, rappresentava l’olimpo irraggiungibile del fashion system. Un magazine immaginario ma tremendamente reale nell’immaginario collettivo, chiaramente ispirato a Vogue e al suo universo patinato fatto di shooting esclusivi, sfilate e redazioni dove il potere si misura in centimetri di tacco dodici. Quest’anno, però, quel sogno ha attraversato lo schermo ed è diventato tangibile. In occasione dell’uscita al cinema del sequel, la rivista Runway è stata...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rivista Runway gratuita rivenduta a 160 euro su Vinted: la polemica sul Diavolo veste Prada 2 (i social sono indignati)

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La rivista di Runway (in edizione limitata, distribuita gratuitamente) viene già rivenduta online: si va dai 40€ ai 130€. x.com