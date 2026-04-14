La rivista Runway, nota per essere citata nel film Il diavolo veste Prada, è arrivata nelle edicole italiane in edizione limitata. La pubblicazione, che ha avuto grande risonanza grazie alla sua connessione con il film e il mondo della moda, è disponibile sia in formato cartaceo che online. La sua presenza segna un evento particolare per gli appassionati di moda e cultura pop, che ora possono acquistarla o consultarla tramite piattaforme digitali.

Runway, nell'universo cinematografico, è molto più di un magazine: è il magazine. La bibbia della moda, il luogo dove tutto accade prima che accada davvero, dove un accessorio può cambiare una carriera e una copertina può riscrivere una stagione. Un oggetto di fantasia che, negli anni, è diventato incredibilmente reale nell’immaginario collettivo, al punto che, ammettiamolo, tutti abbiamo pensato almeno una volta: «Ma perché non esiste davvero?» E invece. Ora, mentre manca sempre meno all’uscita de Il diavolo veste Prada 2 (in arrivo il 29 aprile, segnatevelo), arriva il colpo di scena perfetto. Udite, udite: da ieri Runway esiste davvero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Runway è finalmente reale: la rivista de Il Diavolo veste Prada arriva in edicola (e online)

Runway esiste davvero: la rivista de Il diavolo veste Prada esce in edizione limitata (e sarà difficilissima da trovare)Per anni è stato il sogno segreto di ogni amante della moda e del cinema: sfogliare Runway come se fosse una vera rivista, non solo un oggetto...

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