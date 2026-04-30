Negli ultimi giorni si è scatenata una polemica riguardo alla rivista Runway, famosa tra gli appassionati de Il Diavolo veste Prada. La rivista, che nel film era un elemento centrale, viene ora rivenduta su Vinted a prezzi molto elevati, suscitando discussioni tra i fan e gli utenti online. La rivista, distribuita gratuitamente da anni, ha attirato l’attenzione per il suo valore simbolico e il suo prezzo di rivendita.

Chi ha amato Il Diavolo veste Prada, nel lontano 2006, ha sognato per decenni di avere tra le mani la rivista di Miranda Priestly, quel Runway sogno proibito e delizia dei fan. Oggi quel sogno è diventato realtà e grazie al sequel del film cult con Anne Hathaway e Meryl Streep il magazine arriva in una vera edicola pop-up nata appositamente per il lancio de Il Diavolo veste Prada 2. E c’è chi in questi giorni sta facendo ore di fila per accaparrarsela. Ma c’è anche chi avendola tra le mani ha deciso di sbarazzarsene rivendendola su Vinted a prezzi altissimi. Una cosa che sta facendo imbestialire tantissimi fan. Il Diavolo veste Prada 2 è un enorme successo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Diavolo veste Prada 2, la rivista Runway (gratuita) rivenduta su Vinted a prezzi folli: è polemica

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Notizie correlate

Runway è finalmente reale: la rivista de Il Diavolo veste Prada arriva in edicola (e online)Runway, nell'universo cinematografico, è molto più di un magazine: è il magazine.

Leggi anche: La rivista Runway de 'Il diavolo veste Prada' diventa realtà: ecco dove ritirarla a Milano (gratis)

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Altro che sogno della moda e comfort movie Il Diavolo Veste Prada 2 è un film sulla crisi del giornalismo; Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep: Sarò ancora più cattiva - 24/04/2026; Il Diavolo veste Prada 2, le pagelle dei look: Luca Zingaretti e la figlia uno spettacolo (10), Simona Ventura eccessiva (4).

Il diavolo veste Prada, Emily esiste davvero: «Non potevo andare in bagno o mangiare alla scrivania. Il film? Ecco cosa penso»Emily Charton, l'iconica assistente pungente di Miranda Priestley ne Il diavolo veste Prada, non è un personaggio immaginario: esiste davvero e si chiama Leslie Fremar. La ... leggo.it

Il diavolo veste Prada 2, Miranda, Runway e la moda che cambia. La recensione del filmLeggi su Sky TG24 l'articolo Il diavolo veste Prada 2, Miranda, Runway e la moda che cambia. La recensione del film ... tg24.sky.it

Stasera cinema Ecco tre film che abbiamo visto per voi Il diavolo veste ancora Prada e ha anche una sorprendete coscienza civile. “Nel tepore del ballo”: nuovo dramma intimista (e funereo) di Pupi Avati. In sala anche l’Orso d’oro di Berlino, “Yellow Lette - facebook.com facebook