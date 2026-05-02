Riviera in festa | Pietra Ligure accende la Notte Fucsia

Sabato sera, il centro storico di Pietra Ligure si anima con l’evento Notte Fucsia, una manifestazione che coinvolge la comunità locale e i visitatori. Durante la serata, saranno presenti spettacoli, luci e iniziative che renderanno l’atmosfera vivace e colorata. La festa si inserisce in un calendario di appuntamenti che vede coinvolte anche le vicine località di Alassio, Ceriale e Loano, con offerte turistiche che potrebbero essere aggiornate e ampliate in vista della stagione.

?? Cosa scoprirai Cosa accadrà nel centro storico di Pietra Ligure sabato sera? Come cambierà l'offerta turistica tra Alassio, Ceriale e Loano? Chi potrà partecipare al raduno speciale per Golden Retriever ad Alassio? Perché la Riviera punta su eventi tematici oltre il mare??? In Breve Loano celebra la Torta Ligure e il Mercato Sapori di Liguria. Savona ospita il festival Zerodiciannove mentre Albenga presenta la mostra Illuminiamo Piazza Grande. Ceriale accoglie il Mercato Riviera delle Pal .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riviera in festa: Pietra Ligure accende la Notte Fucsia Notizie correlate Ravanelli onorato: cena a Pietra Ligure per salvare iIl Juventus Club di Pietra Ligure sta per vivere un momento storico con l’ufficializzazione del nome di Fabrizio Ravanelli, in occasione della cena... Incidente a Pietra Ligure, Anief: la sicurezza è affare degli enti locali, stop accuse ai docentiDopo l'incidente di Pietra Ligure, Anief difende il personale scolastico: la responsabilità della sicurezza è degli enti proprietari. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Notte Fucsia a Pietra, Alassio Pet Lover, Mercato Riviera delle Palme a Ceriale e Festival Zerodiciannove: ecco cosa fare nel weekend; Loano: Cosa Vedere per un Weekend di Mare e Scoperte | 2026; Andora, navigare nel Pelagos con la bandiera Stop Food Oils. 2 / A Licia Colò il Premio Azzurro. 3 / Laigueglia, la Festa di Primavera: Ricci, tartarughe e saponette; Il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola, Tutti Artigiani a Loano e celebrazioni per il 25 aprile: ecco cosa fare nel weekend. Notte fucsia a Pietra, Alassio Pet Lover, mercato Riviera delle Palme a Ceriale e Festival Zerodiciannove: ecco cosa fare nel weekendNotte Fucsia a Pietra, Alassio Pet Lover, Mercato Riviera delle Palme a Ceriale e Festival Zerodiciannove: ecco cosa fare nel weekend ... msn.com "Futuro Nazionale" di Roberto Vannacci arriva a Pietra Ligure: Mario Carrara sarà il referente - facebook.com facebook 2 maggio Special Guest: @LeDonatella con DJ set & `: visitpietraligure.it/my-product/le-… @VstPietraLigure #PietraLigure #NotteFucsia #LeDonatella x.com