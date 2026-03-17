Ravanelli onorato | cena a Pietra Ligure per salvare i

Il Juventus Club di Pietra Ligure organizza una cena venerdì 20 marzo alle 20 per ufficializzare il nome di Fabrizio Ravanelli. L’evento si terrà presso una location locale, coinvolgendo i soci e gli appassionati del club. La serata sarà dedicata a celebrare la figura di Ravanelli, noto ex calciatore, e a riconoscere il suo legame con il club.

Il Juventus Club di Pietra Ligure sta per vivere un momento storico con l’ufficializzazione del nome di Fabrizio Ravanelli, in occasione della cena prevista venerdì 20 marzo alle 20.30 presso il ristorante Bosio a Bardino Nuovo. Questo appuntamento non è solo una celebrazione sportiva ma un atto di solidarietà concreta verso il reparto cardiochirurgico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. L’iniziativa trasforma la passione calcistica in una leva di supporto alla sanità pediatrica, dimostrando come le comunità locali sappiano convertire gli eventi sociali in benefici tangibili per la salute dei bambini liguri. Il costo d’ingresso di 40 euro sarà parzialmente devoluto all’Associazione Il Sorriso di Benedetta ODV per finanziare strumentazioni mediche avanzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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