Incidente a Pietra Ligure Anief | la sicurezza è affare degli enti locali stop accuse ai docenti

Dopo l'incidente di Pietra Ligure, Anief difende il personale scolastico: la responsabilità della sicurezza è degli enti proprietari. Il sindacato invita a segnalare i rischi, ricordando i dati critici sull'edilizia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pietra Ligure sotto shock dopo l'incidente a scuola, la dirigente: Non c'è stato il tempo di intervenireÈ ancora forte lo shock per l’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 24 febbraio, alla scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, dove un bambino di 9 anni è precipitato da un terrazzino nel ... savonanews.it

Grave incidente a scuola a Pietra Ligure: ANIEF Liguria IntervieneGrave incidente a Pietra Ligure: ANIEF Liguria esprime vicinanza alla comunità scolastica e richiama l'attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici. informazionescuola.it

