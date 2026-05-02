Ritorna a Civitavecchia | ritrovata in un giardino la lapide romana

Una lapide romana è stata ritrovata in un giardino di Civitavecchia, attirando l’attenzione degli investigatori. La pietra, di epoca antica, era stata conservata per decenni in una teca privata in un Paese straniero. La scoperta ha aperto un’indagine sulla provenienza del reperto e sul percorso che ha portato il pezzo fino a quella collocazione. Le autorità stanno verificando i dettagli della scoperta e le eventuali implicazioni legali.

? Cosa scoprirai Come è finita una lapide romana in un giardino americano?. Chi ha custodito il reperto per decenni in una teca privata?. Perché l'FBI ha dovuto coordinare il rimpatrio di questi oggetti?. Dove verrà esposta la tomba del marinaio Sesto Congenio Vero?.? In Breve La professoressa Lusnia della Tulane University ha confermato l'autenticità del reperto.. Il nonno di Erin Scott O’Brien custodì la lapide fino al 1986.. Il rimpatrio avviene tramite l'Accordo sui Beni Culturali tra USA e Italia.. Il reperto tornerà nel Lazio dopo il completamento degli aspetti burocratici a Roma.. Mercoledì scorso a Roma l’FBI ha guidato la consegna ufficiale di una lapide romana di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorna a Civitavecchia: ritrovata in un giardino la lapide romana Notizie correlate L’FBI restituisce all’Italia la lapide romana ritrovata a New Orleans: ecco come era arrivata negli Stati UnitiUna lapide romana vecchia di quasi duemila anni, ritrovata nell’ottobre del 2025 per caso nel giardino di una casa a New Orleans, è tornata in Italia. Un’antica lapide romana, rinvenuta nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all’ItaliaUna lapide romana, risalente a quasi duemila anni fa, scoperta nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all’Italia. Panoramica sull’argomento Si parla di: Civitavecchia - Far West a San Gordiano: spari, inseguimento, ritrovamento di 50mila euro e accuse alla Polizia. Antica lapide romana sparita dal museo di Civitavecchia e ritrovata a New Orleans, riportata in ItaliaPotrebbe tornare al Museo Archeologico della città CIVITAVECCHIA - Una lapide romana di quasi 2.000 anni, scoperta nel giardino di una casa a New Orleans, è ... etrurianews.it Lapide romana di duemila anni fa ritrovata a New Orleans torna a Civitavecchia: era sparita nel 1944Restituita all’Italia mercoledì durante una cerimonia guidata dall’Fbi a Roma. La lapide di New Orleans è collegata a Erin Scott O’Brien, nipote di un soldato americano che l’aveva conservata in casa ... roma.corriere.it