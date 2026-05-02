Nella giornata di oggi sono arrivati i risultati delle partite di Serie A 202526. L'Udinese ha vinto contro il Torino, mentre Como e Napoli hanno concluso senza reti. La giornata ha visto anche aggiornamenti sui match e sul percorso della Juventus nel campionato. La stagione prosegue con diverse sfide in programma e risultati che influenzeranno la classifica.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Udinese batte il Torino. Reti bianche fra Como e Napoli

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