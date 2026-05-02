Nella giornata di campionato, l'Udinese ha vinto contro il Torino, mentre in campo sono scesi anche Como e Napoli. Gli appassionati seguono con attenzione gli incontri della Serie A 202526, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite. La Juventus sta proseguendo il suo percorso nel torneo, mentre le altre squadre si sfidano per consolidare le posizioni in classifica.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Udinese batte il Torino. In campo Como e Napoli

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