Rissa in strada un ferito

Ieri sera, in via Duomo a Marcianise, due giovani sono stati coinvolti in una rissa scoppiata per motivi apparentemente insignificanti. Durante l’episodio, sono stati aggrediti da un gruppo di persone e uno dei due ha riportato una ferita. La polizia è intervenuta sul luogo per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere testimonianze. Nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi.

Due giovani sono stati coinvolti in una rissa nata per futili motivi. E' quanto accaduto ieri sera (1°maggio) in via Duomo a Marcianise dove i due malcapitati sono stati aggrediti da un gruppo di persone.Hanno cercato di rifugiarsi in un bar nelle vicinanze. Uno dei due è quello ad aver avuto la.🔗 Leggi su Casertanews.it

RISSA IN STRADA! CARABINIERI AGGREDITI DURANTE L’INTERVENTO!

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