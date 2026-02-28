Reggio Emilia ferito in una rissa in via Dalmazia

Reggio Emilia, 27 febbraio 2026 – In via Dalmazia, all’altezza del civico 5, si è verificata una rissa coinvolgendo più persone, che ha portato all’intervento dei soccorsi in tarda serata. Un uomo è rimasto ferito durante l’episodio e è stato soccorso sul posto. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e condurre i rilievi necessari.

Reggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Soccorsi mobilitati in tarda serata per una rissa avvenuta in via Dalmazia, all’altezza del civico 5, a Reggio Emilia, con diverse persone coinvolte. Sono stati alcuni passanti a notare la scena di violenza, dando l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della polizia di Stato per evitare che la situazione potesse degenerare. Alla fine un uomo è stato caricato a bordo dell’ambulanza, inviata sul posto dalla centrale operativa del 118, per medicare traumi e contusioni varie. Secondo quanto si è appreso, le condizioni del ferito non risultano essere preoccupanti. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire quanto successo, in particolare le cause che hanno portato al violento diverbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ferito in una rissa in via Dalmazia Rissa fuori da un locale a Reggio Emilia: 6 denunciatiReggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Cinque ragazzi italiani, un 28enne, un 24enne, un 23enne, un 22enne e un 18enne, e un ragazzo di origini estoni di... Reggio Emilia, aggredito per vendicare rissa del giorno primaReggio Emilia, 25 febbraio 2026 – Lo hanno attirato in trappola col pretesto di un incontro di lavoro. La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Schianto con camion a Boretto, centauro ferito; Investito da un’auto sul suo monopattino: grave un ragazzo di 18 anni. VIDEO; Reggio Emilia, dirotta il taxi minacciando l'autista con un fucile: arrestato; Incendio in uno stabilimento chimico nel Reggiano. Schianto tra due auto a Sant’Antonino di Casalgrande: due persone feriteCASALGRANDE (Reggio Emilia) – Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, in un incidente stradale questa mattina pochi minuti prima delle 7,30 in via Turati a Sant’Antonino di Cas ... reggionline.com Montecchio, monopattino contro auto: grave un 18enneimmagine d’archivio E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia un giovane 18enne che, stamane intorno alle 8:30 a Montecchio Emilia, è rimasto ferito in un inci ... sassuolo2000.it Domani: Sabato 28/02 ci sarà la Finale di Coppa Italia Simecom: Valorugby Emilia VS Petrarca Padova Stadio Mirabello di Reggio Emilia – ore 15.00 E RADIO BIRIKINA alza il volume al massimo per fare il tifo per lo sport. E che vinca il migliore! - facebook.com facebook Domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) torna il campionato, con la sfida ai neroverdi. x.com