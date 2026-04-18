Rissa per un portafoglio in via Imbriani | un ferito in ospedale

Nella notte, poco prima di mezzanotte, in via Imbriani si è verificata una rissa tra alcuni individui, durante la quale è stato colpito un uomo che ha riportato ferite ed è stato portato in ospedale. La disputa è iniziata per motivi legati a un portafoglio. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Notte di paura in via Imbriani. Ieri, poco prima di mezzanotte una violenta rissa in strada ha provocato un ferito. Si tratta di un 43enne, soccorso dal 118. Sul posto per le indagini anche due pattuglie della polizia locale. Stando alle informazioni, la rissa sarebbe scoppiata a causa del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Caos a Maddaloni: rissa tra quattro uomini e un ferito in ospedaleQuattro uomini sono stati denunciati per rissa a Maddaloni dopo uno scontro fisico avvenuto nel cuore della città. Rissa in un bivacco nell'androne di un supermercato: un ferito trasportato in ospedaleUn uomo senza fissa dimora, raggiunto nella colluttazione probabilmente da un colpo al torace, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ferì con una bottiglia rotta, a processo per tentato omicidio; Calci e pugni a un coetaneo per rubargli il cappellino griffato, presi 11 baby aggressori fuori Roma: tra loro anche 4 ragazzine; Risse, minacce e atti vandalici: a Manerbio residenti esasperati; Ruba una birra, poi morde un vigilante urlandogli: Ho l’Hiv e l'epatite, disinfettati. Far West in via Imbriani: rissa brutale per un portafoglio, un ferito sull’asfaltoNotte di follia e violenza nel cuore di Parma. Poco prima di mezzanotte, l'incrocio tra via Imbriani e borgo della Chiozza si è ... parmapress24.it Marsala, rissa in piazza del Popolo per un portafogli: una donna denunciataI carabinieri di Marsala sono intervenuti per una lite tra due extracomunitari e una donna in piazza del Popolo. Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno ... trapani.gds.it Trani, dopo la rissa nel giorno di Pasqua arriva la sospensione della licenza per un noto locale sul porto che fu teatro dello scontro #puglia #bat #trani #locale #licenza #rissa #sospensione #cronaca facebook Rissa tra bande di ragazzi x.com