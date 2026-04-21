lettura cultura e gentilezza a firenze fioriscono libri

A Firenze si respira un’aria di rinascita culturale, con iniziative che uniscono lettura, arte e gentilezza. Nei musei civici della città vengono promossi eventi e mostre dedicati ai libri, creando spazi di confronto e scoperta per i visitatori. Tali attività mirano a valorizzare il patrimonio artistico e letterario locale, invitando il pubblico a vivere un’esperienza integrata tra cultura e cortesia.

Un libro, un fiore e la grande arte dei musei civici fiorentini: perché lettura, cultura e gentilezza possano finalmente camminare insieme. Giovedì, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore – istituita dall’Unesco nel 1996 – torna la sesta edizione di ’ A Firenze fioriscono libri ’, il progetto ispirato alla tradizione catalana della ’Giornata del libro e delle rose’ che unisce l’amministrazione comunale con un network consolidato di sedici librerie indipendenti. Giovedì chiunque acquista un volume presso una delle realtà aderenti riceverà in dono un iris – simbolo della città – e la possibilità di accedere gratuitamente fino al 31 maggio al Museo Stefano Bardini oppure alla Fondazione Salvatore Romano: sarà sufficiente presentare alla biglietteria lo scontrino del testo acquistato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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