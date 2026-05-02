Una nave della Flotilla proveniente dalla Grecia è stata fermata da Israele, con tutti i partecipanti che sono stati sbarcati a Creta. Solo due di loro sono riusciti a raggiungere Israele, dove sono stati portati per essere interrogati. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, mentre le autorità israeliane continuano a monitorare la situazione.

Tutti i partecipanti della Flotilla fermati da Israele sono stati sbarcati a Creta, tranne due che in queste ore sono arrivati in Israele per essere interrogati. Tutte le barche ora sono ferme in Grecia, tra Creta e altri porti, in attesa di capire il da farsi nei prossimi giorni, anche se la direzione che sembrano aver preso dalla Flotilla è chiara: si riparte. “Useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche. Abbiamo compagni dalla Grecia, dall'Italia, dalla Spagna dall'Olanda e da tutta Europa che si sono mobilitati per venire qui”, ha dichiarato Luca, attivista della Flotilla, durante una conferenza stampa della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla davanti alla Farnesina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ripartiamo”. Dalla Grecia la Flotilla sfida di nuovo Israele

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