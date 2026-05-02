Ripartiamo da Lecco | un serpentone giallo in centro per Boscagli

Un corteo colorato si è mosso nel cuore della città, coinvolgendo persone di diverse età e provenienze. Tra studenti, pensionati, lavoratori e famiglie, il serpentone giallo ha attraversato le vie principali, attirando l’attenzione di chi si trovava in zona. La manifestazione ha visto la partecipazione di un’ampia gamma di cittadini, tutti uniti in un corteo che ha attraversato il centro senza incidenti o tensioni.

Studenti e pensionati, universitari e casalinghe, partite Iva e lavoratori dipendenti, famiglie intere con figli e nonni al seguito. Un lungo serpentone colorato di giallo ha percorso il centro di Lecco questa mattina, sabato 2 maggio, a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli, colto di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Commemorazione a Lecco, AVS attacca: "Città oltraggiata. Boscagli da che parte sta?"La nostra città, medaglia d'argento per la Resistenza, ancora una volta è stata oltraggiata. Lecco: Boscagli unifica il centrodestra dopo lo stalloLecco si prepara a una nuova fase politica con l’annuncio ufficiale di Filippo Boscagli come candidato sindaco del centrodestra unito per le prossime... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dallo slum di Nairobi alla corsa a sindaco: Ecco perché ho deciso di cambiare Lecco; Lecco, parte la campagna di Boscagli: priorità a viabilità, sicurezza ed emergenza educativa; 1 maggio - firstcisl.it; Il mondo di CL sceglie Boscagli: l'endorsement della CdO che scuote le elezioni a Lecco. RIPARTIAMO DA LECCO: UN FLASH MOB POPOLARE PER BOSCAGLILECCO – Un gruppo di sostenitori del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli ha organizzato questa mattina una camminata spontanea per le vie del centro di Lecco, sotto lo slogan Ripartia ... lecconews.news Lecco, parte la campagna di Boscagli: priorità a viabilità, sicurezza ed emergenza educativaSul palco anche Antonio Rossi, Costanza Bancheri, Angelo Belgeri e Alberto Lanfranchi Filippo Boscagli: Non ci candidiamo contro qualcosa, ma per ripartire da Lecco LECCO – Viabilità, sicurezza ed e ... msn.com Ci prendiamo una piccola pausa! Playtime Lecco sarà chiuso da venerdì 1 a domenica 3 maggio per ricaricare le energie Ci rivediamo lunedì 4 maggio, pronti a ripartire più carichi che mai! Grazie come sempre a tutti per il supporto e… approfitt - facebook.com facebook