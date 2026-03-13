Lecco | Boscagli unifica il centrodestra dopo lo stallo

A Lecco, Filippo Boscagli è stato annunciato come candidato sindaco del centrodestra unito in vista delle prossime elezioni comunali. La sua candidatura segna la fine di uno stallo politico e apre una nuova fase nella gestione della campagna elettorale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, consolidando l’unità tra le forze di centrodestra nella città.

Lecco si prepara a una nuova fase politica con l’annuncio ufficiale di Filippo Boscagli come candidato sindaco del centrodestra unito per le prossime elezioni comunali. La decisione, presa il 13 marzo 2026, segna la fine delle divisioni interne dopo un periodo di stallo che ha coinvolto diverse componenti della coalizione. L’impatto di questa scelta va oltre la semplice designazione di un nome; rappresenta un tentativo concreto di riportare unità e credibilità al governo locale. In un contesto dove la coesione è fondamentale per gestire le sfide economiche e sociali della provincia, questa nomina cerca di rispondere alle attese dei cittadini lecchesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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