Rimontona Detroit da -22 | 3-3 con Orlando LeBron in cattedra | i Lakers regolano Houston e aspettano Doncic

Nella notte dello sport, i Lakers hanno risalito da -22 punti e pareggiato contro Orlando, mentre hanno battuto Houston e ora attendono l’arrivo di Doncic. I Pistons, grazie a Cunningham, hanno pareggiato la serie con Detroit. A Cleveland, Barrett ha segnato una tripla decisiva, fermando la rimonta dei Cavs contro Toronto, portando il punteggio a 3-3.

Cunningham trascina i Pistons al pareggio nella serie. Una tripla di Barrett gela i Cavs: 3-3 tra Cleveland e Toronto. Un partitone di James chiude sul 4-2 la serie tra Lakers e Houston: ora per i gialloviola c'è Okc, e la stella slovena. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rimontona Detroit da -22: 3-3 con Orlando. LeBron in cattedra: i Lakers regolano Houston e aspettano Doncic Notizie correlate Doncic-Lebron stellari, i Lakers stendono Houston: 7ª vittoria di fila. Boston schiaccia i WarriorsLuka Doncic è on fire: sfiora la tripla doppia con 40 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, e regala ai Lakers la settima vittoria consecutiva. Lakers, che pasticcio! Sheppard ipnotizza LeBron, Houston riapre la serie. Cunningham tiene in corsa DetroitLa star dei Pistons con 45 punti accorcia su Orlando, Schröder uomo della provvidenza di Cleveland contro Toronto.