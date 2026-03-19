Doncic-Lebron stellari i Lakers stendono Houston | 7ª vittoria di fila Boston schiaccia i Warriors

I Los Angeles Lakers conquistano la loro settima vittoria consecutiva battendo Houston, con Doncic e Lebron protagonisti. La squadra di Los Angeles si colloca al terzo posto della Western Conference. Nel frattempo, Boston ha superato i Warriors, mentre Oklahoma City, Toronto e Minnesota hanno ottenuto i loro ultimi successi. La stagione prosegue con diversi team in movimento.

Luka Doncic è on fire: sfiora la tripla doppia con 40 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, e regala ai Lakers la settima vittoria consecutiva. I gialloviola fanno due su due contro Houston e si lanciano al terzo posto a Ovest anche grazie ai 30 di un ottimo LeBron. Nelle altre otto partite della notte arrivano diverse vittorie piuttosto nette, come quella di OKC su Brooklyn, di Boston su Golden State, di Toronto su Chicago e di Minnesota su Utah, ma anche un paio di sorprese, vedasi le sconfitte di Clippers e Nuggets contro New Orleans e Memphis. Atlanta, invece, passa a Dallas e centra l'undicesima vittoria di fila. Con la fase calda della stagione che si avvicina sempre di più, Luka Doncic sembra aver decisamente iniziato a fare sul serio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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