Lakers che pasticcio! Sheppard ipnotizza LeBron Houston riapre la serie Cunningham tiene in corsa Detroit

Nella notte di basket, i Lakers sono stati protagonisti di una partita complicata dopo che un avversario è riuscito a mettere in difficoltà LeBron James, mentre la squadra di Houston ha riaperto la serie. I Pistons, con Cunningham in grande spolvero, hanno ridotto le distanze contro Orlando grazie a 45 punti. In Ohio, Schröder ha contribuito alla vittoria di Cleveland contro Toronto, dimostrando il suo ruolo chiave nella partita.

La star dei Pistons con 45 punti accorcia su Orlando, Schröder uomo della provvidenza di Cleveland contro Toronto. James sottotono: la guardia dei Rockets gli ruba palla e va a schiacciare riaprendo clamorosamente la serie.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lakers, che pasticcio! Sheppard ipnotizza LeBron, Houston riapre la serie. Cunningham tiene in corsa Detroit Notizie correlate Leggi anche: Detroit e Cunningham non si fermano e super Shai fa volare Okc. Lakers, tutto facile coi Kings Senza Cunningham ci pensa Jenkins: Lakers ko a Detroit. Wembanyama trascina gli Spurs, Moody i WarriorsI Pistons, pur privi di Cunningham, riescono a fermare la corsa dei Lakers, San Antonio passa a Miami mentre i Warriors superano i Mavericks. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Lakers, che pasticcio! Sheppard ipnotizza LeBron, Houston riapre la serie. Cunningham tiene in corsa Detroit; I Rockets si liquefano in gara 3, passano ancora i Lakers. Udoka: Noi orrendi.