Riina family life il figlio del boss ospite di una radio ungherese | brani del libro letti da personaggi noti tra cui Cicciolina Risate in studio

Il figlio di un noto boss mafioso è stato ospite di una radio ungherese, dove sono stati letti alcuni brani di un libro intitolato “Riina family life”. Tra le persone che hanno partecipato alla lettura ci sono anche personaggi noti, come una ex attrice e politica. Durante la trasmissione, il conduttore ha commentato con una domanda riguardo a un possibile gesto simbolico, mentre in studio sono scoppiate alcune risate.

«Dobbiamo baciare un anello col sigillo?», esordisce il conduttore Sebestyén Balázs, in redazione assieme a Rákóczi Feri e Ráskó Eszter. Giuseppe Salvuccio Riina, figlio del boss corleonese Totò Riina, morto in carcere, si schermisce: «No, no, non bisogna baciare alcun anello». In studio ridono. Per quattro mesi ogni mattina il programma Balázsék - il morning show radiofonico più seguito in Ungheria trasmesso su Rádió 1 con una media di 1,6 milioni di ascoltatori e anche in un canale dedicato su Youtube, sui social e podcast - ha dedicato spazio tra il serio e l’ironico al libro "Riina family life", scritto dal terzogenito del superboss dopo avere scontato 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Riina family life", il figlio del boss ospite di una radio ungherese: brani del libro letti da personaggi noti, tra cui Cicciolina. Risate in studio Notizie correlate La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio: c’è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittentiÈ stata pubblicata la prima classifica EarOne per i brani di Sanremo 2026 (dal 27 febbraio al 5 marzo): in testa Ditonellapiaga con "Che Fastidio! e... La versione 3.0 del celebre film del 2006 è scandita ancora una volta dalle note di uno dei brani più celebri del cantautore romano. Cosa c'è da sapereC’era anche Antonello Venditti all’anteprima romana di Notte prima degli esami 3. Aggiornamenti e contenuti dedicati 'Riina family life', il figlio del boss ospite di una radio unghereseDobbiamo baciare un anello col sigillo?, esordisce il conduttore Sebestyén Balázs, in redazione assieme a Rákóczi Feri e Ráskó Eszter. (ANSA) ... ansa.it Salvuccio Riina, il figlio del capo dei capi si è sposato: la festa a Corleone con 200 invitati, ma in paese nessuno sa nullaSalvuccio Riina si è sposato. Il terzogenito del capo dei capi della mafia siciliana, Totò Riina, morto in carcere nel 2017, si è unito in matrimonio con una donna spagnola, Elena. Le nozze sono state ... leggo.it