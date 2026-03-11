La versione 3.0 del film del 2006 sarà nelle sale dal 19 marzo e presenta una colonna sonora che include uno dei brani più noti del cantautore romano. All’anteprima romana del film, era presente anche Antonello Venditti. La commedia è stata scritta da Fausto Brizzi e diretta da Tommaso Renzoni. La produzione cinematografica coinvolge vari professionisti del settore.

C ’era anche Antonello Venditti all’anteprima romana di Notte prima degli esami 3.0, film commedia in arrivo nelle sale il prossimo 19 marzo con la sceneggiatura di Fausto Brizzi e di Tommaso Renzoni, che ne è anche regista. Presentato al cinema Adriano a cento giorni esatti dalla maturità 2026, il film ricalca il titolo di uno dei brani più celebri di Venditti, brano che il cantante ha intonato in sala, coinvolgendo tutti i presenti. Antonello Venditti ai giovani detenuti dell’IPM di Roma: «Sappiate che qui avete un amico» X Leggi anche › Antonello Venditti in ospedale per un intervento all’occhio. Il video sui social Notte prima degli esami 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La versione 3.0 del celebre film del 2006 è scandita ancora una volta dalle note di uno dei brani più celebri del cantautore romano. Cosa c'è da sapere

