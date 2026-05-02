A Rieti, il dibattito sulla sicurezza si fa più acceso mentre i dati sulla criminalità mostrano un calo, ma la discussione politica rimane concentrata sull'emergenza. La maggioranza si divide sulla questione del controllo di vicinato, con alcune voci che spingono per misure più stringenti e altre che preferiscono approcci diversi. Questa divisione potrebbe influenzare le strategie future per la gestione della sicurezza e il rapporto tra cittadini e istituzioni.

? Cosa scoprirai Perché i dati sulla criminalità calano mentre la politica urla all'emergenza?. Come influenzerà il controllo di vicinato la convivenza tra i residenti?. Chi sono i politici che minacciano di creare una lista autonoma?. Quali nuovi poli politici nasceranno dalle crepe della maggioranza attuale?.? In Breve Lega propone controllo di vicinato dopo tre anni di stallo politico. Assessore De Santis minaccia candidato sindaco autonomo contro Sinibaldi. Malumori per gestione parcheggi, viabilità e cantieri Pnrr a Rieti. Alemanno e Vannacci convergono verso nuovo polo sovranista locale. A Rieti la sicurezza urbana diventa il campo di battaglia tra i partiti della maggioranza, mentre i dati della prefettura mostrano un calo dei reati nei primi tre mesi del 2026 rispetto all’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, sicurezza in crisi: la maggioranza si divide sul controllo

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