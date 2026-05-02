A Pietracatella proseguono le indagini sulla morte di una donna e di sua figlia, entrambe colpite da ricina durante una cena di Natale. Nei giorni scorsi è stato ascoltato a lungo un uomo, in un interrogatorio che ha coinvolto diverse ore. La procura sta analizzando le testimonianze e i reperti raccolti per fare chiarezza sulle cause e sui responsabili di questo episodio.

Si stringe il cerchio a Pietracatella riguardo al giallo della morte di mamma e figlia stroncate dalla ricina a una cena di Natale. Nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, sentito due giorni fa dalla Squadra Mobile. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, l'interrogatorio - sempre come persona informata dei fatti - è avvenuto nella massima riservatezza negli uffici della Questura. Si è trattato di una deposizione abbastanza lunga, almeno 4-5 ore. Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi, è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato. Gli inquirenti si stanno concentrando sui rapporti personali all'interno del nucleo familiare allargato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, l'interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: cosa sta emergendo

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