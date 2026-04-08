Oggi in Questura si sono svolti lungi interrogatori che hanno coinvolto padre e figlia, durati diverse ore. Durante l’interrogatorio, sono stati ascoltati i testi delle loro testimonianze e sono state raccolte alcune prove. La giornata si è conclusa con ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini senza rilasciare dichiarazioni ufficiali sugli sviluppi.

Interrogatorio fiume in Questura: cosa sta succedendo ora. È stata una giornata decisiva sul fronte investigativo quella appena trascorsa a Campobasso, dove per ore si è svolto l’interrogatorio di Gianni Di Vita e della figlia Alice, familiari delle due donne morte a Pietracatella nei giorni successivi al Natale. Convocati negli uffici della Questura, i due – gli unici sopravvissuti del nucleo familiare – sono stati ascoltati dagli uomini della Squadra Mobile guidati da Marco Graziano in un confronto serrato iniziato in mattinata e proseguito per l’intera giornata. Un passaggio che segna un momento di ritorno operativo dell’inchiesta, alla luce degli sviluppi emersi nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pietracatella, ore di interrogatorio per padre e figlia: cosa sta emergendo

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Avvelenate con la ricina, interrogatorio fiume per padre e figliaPer tutta la giornata in Questura a Campobasso è andato avanti l'interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice, i familiari delle due donne, mamma e figlia, morte in circostanze ancora da ... ansa.it

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E’ terminato poco dopo le 20 l’interrogatorio in questura a Campobasso di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice sulle morti di Pietracatella. i familiari delle due donne decedute probabilmente dopo un avvelenamento sono stati sentiti per tutto il giorno, erano arriv - facebook.com facebook

“Forse volevano uccidere tutta la famiglia”. Il caso ricina di #Pietracatella è un giallo inquietante #2aprile #iltempoquotidiano x.com