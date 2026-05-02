Ricette d' autore all' Alberghiero di Villa Santa Maria | i futuri chef si sfidano con piatti a base di peperone dolce di Altino

All’istituto alberghiero di Villa Santa Maria si è svolta una competizione tra studenti dedicata al peperone dolce di Altino. I giovani chef hanno preparato piatti originali utilizzando questo ingrediente tipico abruzzese, mettendo in mostra le proprie capacità in cucina. L’evento ha visto protagonisti i futuri professionisti del settore, impegnati a valorizzare un prodotto locale attraverso ricette creative e varie tecniche di preparazione.

Il peperone dolce di Altino torna protagonista all’istituto alberghiero di Villa Santa Maria, dove la nuova generazione di chef si è cimentata con ricette originali per esaltare l'“oro rosso” abruzzese. Si è svolta giovedì 30 aprile, infatti, la quarta edizione del concorso enogastronomico “Per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chef Giardinelli del Cipriani di Montecarlo ha incontrato gli studenti dell’alberghiero di Villa Santa MariaNella giornata di lunedì 20 aprile, gli del quarto e del quinto anno dell’istituto alberghiero “G. A Villa Santa Maria i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di BariA Villa Santa Maria iniziano i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Reggio Calabria Street Food Fest, partita la grande maratona del gusto. Porte aperte all'istituto alberghiero di Villa Santa MariaDopo il successo del primo open day del 17 dicembre scorso, l'istituto alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria, una delle scuole di cucina più importanti al mondo da cui sono usciti grandi chef ... ansa.it 'No' Alberghiero Villa S.Maria a bando Upi da 130 mila euroL'istituto alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria - la storica scuola che ha dato grandi cuochi e professionalità della ristorazione a tutto il mondo - ha rinunciato a partecipare al bando ... ansa.it