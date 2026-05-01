Terni l’appello dei familiari per ritrovare Tonino | ancora nessuna novità dalle ricerche

Familiari di un uomo scomparso da Terni lo scorso 29 aprile hanno rivolto un appello senza ottenere aggiornamenti sulle ricerche in corso. Da allora, non sono stati segnalati ritrovamenti o sviluppi riguardo alla sua scomparsa. Le forze dell’ordine continuano a verificare le aree della zona Santa Filomena, ma al momento non ci sono novità ufficiali. La famiglia si mantiene in attesa di notizie.

Ancora nessuna novità dalle ricerche dell’uomo scomparso da mercoledì 29 aprile a Terni in zona strada Santa Filomena. Dal momento in cui è stato dato l’allarme sono in campo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, con ricerche che si sono concentrate soprattutto nella zona del canale di.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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