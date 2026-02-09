Settantenne scomparso a Cava | ancora nessuna traccia le ricerche proseguono anche con i droni

Le ricerche di Paolo Di Domenico, scomparso a Cava de' Tirreni, continuano senza sosta. Dopo due giorni, non ci sono ancora tracce dell'uomo di 70 anni. Le squadre sono tornate sul campo all’alba, con i droni che sorvolano le zone più a rischio, sperando di trovare qualche indizio utile. La famiglia aspetta notizie, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per ritrovarlo.

Ancora nessuna traccia di Paolo Di Domenico, l'uomo scomparso a Cava de' Tirreni. Dopo la pausa notturna, sono riprese alle prime luci dell'alba di questa mattina, le ricerche del settantenne di cava dè Tirreni scomparso da 2 giorni. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) ha.

Da due giorni manca all’appello a Cava de’ Tirreni, Paolo Di Domenico, 70 anni.

