Riccione verso l’adozione del Piano urbanistico generale | previsti ulteriori tavoli di confronto

A Riccione si avvicina l’adozione del nuovo Piano urbanistico generale. Martedì 28 aprile si sono conclusi i incontri pubblici dedicati ai cittadini e ai professionisti coinvolti nel progetto. Questi incontri hanno fatto parte di un ciclo di consultazioni che proseguiranno con ulteriori tavoli di confronto. La fase attuale riguarda la discussione e la revisione delle proposte prima di passare alla fase finale del procedimento.

Prosegue l’iter per l’adozione del Piano urbanistico generale di Riccione che martedì 28 aprile ha visto concludersi il ciclo di incontri pubblici dedicati alla cittadinanza e agli ordini e collegi professionali. Questa fase di presentazione della proposta del Piano urbanistico generale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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