Piano urbanistico generale l' avviso ai cittadini per le proposte

Gli uffici comunali hanno avviato il procedimento di formazione del piano urbanistico generale, anche se la nuova amministrazione non è ancora in carica. L’avviso ai cittadini invita le persone a presentare le proprie proposte e osservazioni sul progetto in corso. La comunicazione è stata diffusa per coinvolgere la comunità prima di eventuali decisioni definitive, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Gli uffici comunali, in attesa della nuova amministrazione, hanno dato il via al procedimento di formazione del piano urbanistico generale. L'ex giunta Basile prima delle dimissioni per andare a nuove elezioni aveva approvato l'atto di indirizzo con cui erano state approvate le “Direttive.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Piano urbanistico generale, illustrato in commissione il lavoro svolto: in primo piano il Documento programmaticoIl sindaco Stefania Signorini: «Il Pug non è soltanto un adempimento normativo: è la visione di Falconara nei prossimi anni» FALCONARA - Prende forma... Sostenibilità e sociale, Formigine ha il suo nuovo Piano Urbanistico GeneraleIl Consiglio Comunale di Formigine ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento di pianificazione che guiderà lo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riccione domani – Presentazione del Piano Urbanistico Generale (PUG); Riparte il percorso per il nuovo Piano Urbanistico Generale; Fano, al via l'elaborazione del piano urbanistico generale. La vicesinda Manocchi: Favoriremo l'accesso di giovani e anziani...; La Riccione del futuro, doppia presentazione del Piano urbanistico generale alla città. Riccione presenta il nuovo Piano urbanistico generaleÈ stato presentato al Palazzo del Turismo il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Riccione, con una giornata che ha visto la partecipazione di ... chiamamicitta.it Piano urbanistico generale, inizia l’esame delle 470 osservazioniE'iniziata l'8 aprile con prima commissione consiliare (quella numero due) convocata a Palazzo Mercanti dalla presidente Caterina Pagani per l'audizione ... piacenzasera.it SAPERI E PARTECIPAZIONE PER LA BUONA URBANISTICA In merito al nuovo strumento urbanistico che dovrà aggiornare il Piano Regolatore vigente il gruppo consiliare del Cittadino Governante ha presentato una Interrogazione avente il seguente oggett facebook Piano Urbanistico Commerciale, se ne parla lunedì coi commercianti x.com