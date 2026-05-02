A Riccione il weekend di maggio offre un mix di arte, street food e momenti di relax. Tra le vie della città si può esplorare lo Smanèt Spring Market, dove sono presenti diversi designer. Durante la passeggiata si possono scoprire numerose proposte di street food, ideali per assaporare specialità locali e internazionali. La città si prepara ad accogliere visitatori desiderosi di vivere un fine settimana all’insegna della cultura e del gusto.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde tra i designer dello Smanèt Spring Market?. Dove trovare il miglior street food tra le vie di Riccione?. Chi sono gli artisti che animano le ville storiche cittadine?. Come sta cambiando l'offerta turistica di Riccione in vista dell'estate?.? In Breve Mostra di Andrea Chiesi Kairos presso Villa Franceschi aperta fino al 17 maggio.. Reportage fotografico di Bruno Barbey sull'Italia degli anni Sessanta a Villa Mussolini.. Smanèt Spring Market con arredi in materiali di recupero presso Villa Lodi Fè.. International Street Food con food truck in Piazzale Roma attivo da giovedì scorso.. Il sole di maggio ha trasformato Riccione in un crocevia di visitatori e residenti durante questo lungo weekend iniziato con una celebrazione della creatività e dei sapori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione tra arte, street food e relax: il weekend di maggio

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