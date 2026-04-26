Meteo torna il freddo in Italia | attesi nubifragi e grandinate Ecco dove e quando

L'Italia sta per affrontare un rapido cambiamento nelle condizioni meteorologiche: dopo un fine settimana con temperature quasi estive, si prevede un ritorno del freddo e l'arrivo di maltempo intenso. Sono attesi nubifragi e grandinate in diverse aree del paese, con alcune regioni che potrebbero essere interessate proprio in prossimità del ponte del Primo Maggio. Le previsioni indicano un peggioramento che si estenderà su più zone nelle prossime ore.

Un fine settimana dal sapore quasi estivo, ma destinato a durare pochissimo. L’Italia si prepara a un cambio improvviso di scenario, con il ritorno del freddo e una fase di maltempo intensa che potrebbe colpire diverse regioni proprio a ridosso del ponte del Primo Maggio. Le previsioni indicano un vero e proprio scontro tra masse d’aria, con conseguenze evidenti su temperature e stabilità atmosferica. Domenica stabile: sole e temperature sopra la media. La giornata di domenica 26 aprile sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su gran parte della Penisola. Grazie alla presenza dell’anticiclone sub-tropicale, il sole dominerà quasi ovunque, con temperature massime che potranno raggiungere anche i 26-27°C soprattutto in Pianura Padana e nelle aree interne della Sardegna.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meteo, torna il freddo in Italia: attesi nubifragi e grandinate. Ecco dove e quando Notizie correlate Meteo, tutto rovinato! Torna il freddo in Italia: ecco quandoDopo giorni di clima quasi primaverile, l’Italia si prepara a un brusco ritorno del freddo e della pioggia. Meteo, torna il freddo sull’Italia: ecco quando cambia tuttoChi pensava che l’Italia si stesse avviando verso un clima più mite con l’arrivo della primavera dovrà rivedere le proprie aspettative. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allerta Meteo, l’inverno torna a colpire l’Italia: irruzione di freddo anomalo e neve a quote bassissime nel cuore della primavera; Sole e pomeriggi quasi estivi. Nuovo crollo delle temperature la prossima settimana; Meteo, dal caldo quasi estivo al ritorno del freddo; Previsioni meteo, goccia fredda in arrivo sull'Italia a fine aprile: cosa sappiamo. Meteo – Aria fredda in discesa sull’Europa, torna il maltempo in Italia con calo termico e neve in montagnaMeteo - Tornano piogge e temporali in Italia ed anche un calo delle temperature con ritorno della neve fino a quote di media montagna ... centrometeoitaliano.it Meteo Italia, sorpresa gelida: torna l’inverno con neve, freddo e piogge. Le previsioni del tempoGelo improvviso sull’Italia: crollo delle temperature, venti tempestosi e neve a bassa quota. Ecco dove colpirà il freddo. meteo.it Meteo, le temperature minime di oggi 26 Aprile: -2°C a Cascia - facebook.com facebook Che tempo fa oggi Le previsioni #meteo del #26aprile. x.com