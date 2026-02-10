Meteo instabile sull’Italia | piogge vento e poi il ribaltone di San Valentino
Il meteo in Italia resta instabile. Piogge e vento non si fermano, e la situazione non sembra migliorare nei prossimi giorni. Le perturbazioni atlantiche continuano a portare maltempo su quasi tutto il Paese, lasciando l’anticiclone lontano e il cielo spesso coperto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Anticiclone assente e perturbazioni atlantiche protagoniste. L’ anticiclone continuerà a restare lontano dall’Italia anche nei prossimi giorni**, lasciando il Paese esposto a una lunga serie di perturbazioni atlantiche. Una situazione destinata però a cambiare bruscamente nel fine settimana, con un vero ribaltone meteorologico atteso per San Valentino. Un fiume atmosferico dai Caraibi all’Europa. Fino a giovedì 12 febbraio l’Italia sarà interessata da un flusso estremamente umido, originato addirittura nei Caraibi e in risalita dall’Atlantico. Questo fiume atmosferico colpirà inizialmente la penisola iberica, causando gravi alluvioni in Portogallo e Spagna, per poi riversare tutta la sua energia sul nostro Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Meteo Italia
Meteo febbraio instabile: piogge, vento e rischio ciclone sull’Italia
Il febbraio del 2024 inizia con tempo molto instabile in tutta Italia.
Meteo, settimana instabile sull’Italia: piogge, temporali e neve in Appennino
La settimana si apre con un’Italia sotto una pioggia continua.
Ultime notizie su Meteo Italia
Argomenti discussi: Fase instabile e perturbata sull'Italia, piogge e neve da Nord a Sud; Tregua dal maltempo, ma dura poco: cosa dicono le previsioni meteo; Meteo Italia, le previsioni del weekend 6-8 febbraio 2026; Meteo prossimi giorni: altra pioggia e neve sull'Italia?.
Meteo – Serie di perturbazioni attese in Italia: maltempo che persiste fino a San Valentino?Situazione sinottica ed evoluzione in Italia: instabilità diffusa e nuovo peggioramento imminente Nelle prossime ore correnti atmosferiche instabili interesseranno il Mediterraneo centrale, determinan ... centrometeoitaliano.it
Meteo Italia: piogge, temporali, grandine e neve su alcune regioni. Le previsioniAncora maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni dirette verso il Centro-Sud. Neve al Nord. Le previsioni meteo. meteo.it
Cena a lume di candela Forse questo è il momento di andare oltre e provare a trascorrere un 14 febbraio in maniera differente. Perché le idee per trascorrere un San Valentino diverso pssono davvero riportare la scintilla in un rapporto a due x.com
Un classico che non passa mai di moda: il regalo perfetto per San Valentino Assicuratevi di ricevere in tempo i vostri regali: acquistate sul nostro eStore e selezionate la Spedizione Express a 2,99€ entro le 17.30 di oggi. https://to.pandora.net/nOqUcP #Pan - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.