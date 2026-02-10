Il meteo in Italia resta instabile. Piogge e vento non si fermano, e la situazione non sembra migliorare nei prossimi giorni. Le perturbazioni atlantiche continuano a portare maltempo su quasi tutto il Paese, lasciando l’anticiclone lontano e il cielo spesso coperto.

Anticiclone assente e perturbazioni atlantiche protagoniste. L' anticiclone continuerà a restare lontano dall'Italia anche nei prossimi giorni**, lasciando il Paese esposto a una lunga serie di perturbazioni atlantiche. Una situazione destinata però a cambiare bruscamente nel fine settimana, con un vero ribaltone meteorologico atteso per San Valentino. Un fiume atmosferico dai Caraibi all'Europa. Fino a giovedì 12 febbraio l'Italia sarà interessata da un flusso estremamente umido, originato addirittura nei Caraibi e in risalita dall'Atlantico. Questo fiume atmosferico colpirà inizialmente la penisola iberica, causando gravi alluvioni in Portogallo e Spagna, per poi riversare tutta la sua energia sul nostro Paese.

© Dayitalianews.com - Meteo instabile sull’Italia: piogge, vento e poi il ribaltone di San Valentino

Il febbraio del 2024 inizia con tempo molto instabile in tutta Italia.

La settimana si apre con un’Italia sotto una pioggia continua.

