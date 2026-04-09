Linea Adriatica riattivata la circolazione ferroviaria verso Pescara dopo gli interventi sulla rete

Da citypescara.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli interventi sulla rete, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica verso Pescara è stata riattivata. La ripresa del servizio avviene in modo graduale, con un ritorno alle corse che prevede limiti di velocità per i treni nelle prime fasi. La circolazione riprende dopo un periodo di sospensione, con un piano di riattivazione che prevede diverse fasi.

Interventi tecnici e monitoraggi in corso
Sul posto sono operativi oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, affiancati dalle imprese incaricate, impegnati senza sosta per completare le attività di ripristino. Parallelamente, continuano i controlli strumentali e i sopralluoghi nell’area interessata, svolti in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire condizioni di sicurezza costanti.

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