Linea Adriatica riattivata la circolazione ferroviaria verso Pescara dopo gli interventi sulla rete
Dopo gli interventi sulla rete, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica verso Pescara è stata riattivata. La ripresa del servizio avviene in modo graduale, con un ritorno alle corse che prevede limiti di velocità per i treni nelle prime fasi. La circolazione riprende dopo un periodo di sospensione, con un piano di riattivazione che prevede diverse fasi.
Interventi tecnici e monitoraggi in corso Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia: la circolazione ferroviaria torna alla normalitàDalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, torna gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Adratica Pescara-Foggia: completata... Linea adriatica, dopo i lavori riprende la normale circolazione ferroviariaGli interventi sono stati avviati il 14 gennaio per la terza fase del potenziamento infrastrutturale necessario per aumentare la capacità della rete... Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Da venerdì mattina alle 6 riprende la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; Ferrovia Linea Adriatica, riattivazione progressiva dei treni tra Pescara e Foggia dal 10 aprile. Ferrovia linea adriatica: da venerdì sarà progressivamente riattivata la circolazione(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una ridu ... ferpress.it Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da venerdì ... fanpage.it
Sul posto sono operativi oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, affiancati dalle imprese incaricate, impegnati senza sosta per completare le attività di ripristino. Parallelamente, continuano i controlli strumentali e i sopralluoghi nell’area interessata, svolti in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire condizioni di sicurezza costanti.
Dalle 6 di venerdì 10 aprile riparte gradualmente la circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia, dopo la frana sulla linea Adriatica. Possibili ritardi e cancellazioni per AV, Intercity e Regionali. - facebook.com facebook
Da venerdì 10 aprile, alle ore 6, riprende la circolazione dei treni sulla linea Adriatica. I lavori - (guarda il video nell'articolo) - iniziati questo pomeriggio #IoSeguoTgr x.com
Interventi tecnici e monitoraggi in corso Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia: la circolazione ferroviaria torna alla normalitàDalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, torna gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Adratica Pescara-Foggia: completata... Linea adriatica, dopo i lavori riprende la normale circolazione ferroviariaGli interventi sono stati avviati il 14 gennaio per la terza fase del potenziamento infrastrutturale necessario per aumentare la capacità della rete... Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Da venerdì mattina alle 6 riprende la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; Ferrovia Linea Adriatica, riattivazione progressiva dei treni tra Pescara e Foggia dal 10 aprile. Ferrovia linea adriatica: da venerdì sarà progressivamente riattivata la circolazione(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una ridu ... ferpress.it Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da venerdì ... fanpage.it
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Linea adriatica, dopo i lavori riprende la normale circolazione ferroviariaGli interventi sono stati avviati il 14 gennaio per la terza fase del potenziamento infrastrutturale necessario per aumentare la capacità della rete...
Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Da venerdì mattina alle 6 riprende la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; Ferrovia Linea Adriatica, riattivazione progressiva dei treni tra Pescara e Foggia dal 10 aprile.
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