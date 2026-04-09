Linea Adriatica riattivata la circolazione ferroviaria verso Pescara dopo gli interventi sulla rete

Dopo gli interventi sulla rete, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica verso Pescara è stata riattivata. La ripresa del servizio avviene in modo graduale, con un ritorno alle corse che prevede limiti di velocità per i treni nelle prime fasi. La circolazione riprende dopo un periodo di sospensione, con un piano di riattivazione che prevede diverse fasi.

Interventi tecnici e monitoraggi in corso

Sul posto sono operativi oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, affiancati dalle imprese incaricate, impegnati senza sosta per completare le attività di ripristino. Parallelamente, continuano i controlli strumentali e i sopralluoghi nell’area interessata, svolti in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire condizioni di sicurezza costanti. 🔗 Leggi su Citypescara.com Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia: la circolazione ferroviaria torna alla normalitàDalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, torna gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Adratica Pescara-Foggia: completata... Linea adriatica, dopo i lavori riprende la normale circolazione ferroviariaGli interventi sono stati avviati il 14 gennaio per la terza fase del potenziamento infrastrutturale necessario per aumentare la capacità della rete... Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Da venerdì mattina alle 6 riprende la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; Ferrovia Linea Adriatica, riattivazione progressiva dei treni tra Pescara e Foggia dal 10 aprile. Ferrovia linea adriatica: da venerdì sarà progressivamente riattivata la circolazione(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una ridu ... ferpress.it Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da venerdì ... fanpage.it Dalle 6 di venerdì 10 aprile riparte gradualmente la circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia, dopo la frana sulla linea Adriatica. Possibili ritardi e cancellazioni per AV, Intercity e Regionali. - facebook.com facebook Da venerdì 10 aprile, alle ore 6, riprende la circolazione dei treni sulla linea Adriatica. I lavori - (guarda il video nell'articolo) - iniziati questo pomeriggio #IoSeguoTgr x.com