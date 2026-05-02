Riapertura La Stanza Flegrea – Pranzo Esperienza a Bordo Lago d’Averno

Domenica 3 maggio riapre La Stanza Flegrea, situata a bordo lago sul Lago d’Averno. Il locale, gestito da Mario Avallone, si trova sotto gli alberi di limoni e offre una vista diretta sul lago. La cucina si svolge all’aperto, con una brace viva e un’attenzione ai sapori autentici. Il locale propone un’esperienza di pranzo che unisce il contatto con la natura e la qualità dei piatti.

Domenica 3 maggio riapre La Stanza Flegrea di Mario Avallone a bordo lago sul Lago d’Averno!All’ombra degli alberi di limoni, con il profumo di zagare e i piedi praticamente sul lago, il cibo qui non è un semplice pranzo. è una vera esperienzaCucina a cielo aperto, brace viva, sapori autentici.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, il lago d'Averno si è tinto di rosa Pozzuoli, il mistero del lago d'Averno che si tinge di rosso: ecco perchéIl lago d'Averno, nel cuore dei Campi Flegrei, come ogni anno torna a tingersi di rosso.