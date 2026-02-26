Napoli il lago d' Averno si è tinto di rosa

Il lago d'Averno a Pozzuoli si presenta di nuovo con sfumature rosa, causate da microalghe che proliferano nelle sue acque. Questo fenomeno naturale si verifica periodicamente e non rappresenta un rischio immediato. La presenza delle alghe pigmentate è il risultato di processi biologici che si ripetono nel corso delle stagioni, attirando l'attenzione di chi si interessa all'ambiente locale.

Il lago D’Averno si è tinto nuovamente di rosa. Il fenomeno è dovuto a delle microalghe, che popolano copiosamente il lago che si trova nel comune di Pozzuoli, nel Napoletano, che producono pigmentazione rosa. Questo è dovuto a tre ragioni, distinte o congiunte: innalzamento delle temperature, diminuzione dell’ossigeno nell’acqua, modifica della composizione chimica delle acque. Il lago D’Averno è un lago naturale che si è formato all’interno di un cratere vulcanico, per questo gli antichi romani ritenevano fosse una delle porte dell’Ade. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il lago d'Averno, nel cuore dei Campi Flegrei, come ogni anno torna a tingersi di rosso.

