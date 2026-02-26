Pozzuoli il mistero del lago d' Averno che si tinge di rosso | ecco perché

Il lago d'Averno, situato nei Campi Flegrei, si presenta di nuovo con acque che assumono una tonalità rossastra. Questo fenomeno, che si ripete periodicamente, attira l'attenzione di chi vive e visita l'area. Le cause di questa colorazione sono oggetto di studio e suscitano curiosità tra gli esperti e i cittadini. La spiegazione di questo evento rimane ancora al centro di discussioni e analisi.

Il lago d'Averno, nel cuore dei Campi Flegrei, come ogni anno torna a tingersi di rosso. Si tratta di un fenomeno che non ha nulla a che vedere con la sismicità del territorio, ma è collegato alla proliferazione di alghe particolari che, in determinate condizioni ambientali, alterano il colore dell'acqua e la fanno apparire di colore rosso. Di solito, il fenomeno tende a persistere per alcune settimane prima di attenuarsi gradualmente.