Hailey Bieber posa senza top e indossa solo una scultura Blumarine | il look più virale del 2026

Hailey Bieber ha catturato l’attenzione indossando solo una scultura di Blumarine, confermando che il modo di vestire sta cambiando rapidamente. La modella ha scelto un look audace, sfidando le convenzioni tradizionali e spingendo i limiti della moda. L’immagine ha fatto il giro dei social network, diventando subito virale tra i fan. La scelta di Bieber riflette una tendenza sempre più forte verso look minimalisti e provocatori.

Hailey Bieber ha appena confermato quello che la moda sta cercando di dirci da mesi: il concetto di “top” è ufficialmente in crisi. Nel suo ultimo editoriale per Vogue Australia, la founder di Rhode ha posato indossando nient’altro che una gigantesca scultura a forma di lucciola firmata Blumarine. Non un top, non un reggiseno couture, ma un vero oggetto artistico trasformato in fashion statement. Il risultato è a metà tra Y2K futuristico e alien glam, e funziona perché Hailey non lo indossa come un costume, ma come se fosse la cosa più naturale del mondo. Hailey Bieber dice addio ai top e indossa una scultura Blumarine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin Bieber

Lo sparkling del top di Hailey Bieber è l'idea perfetta per il tuo look di capodanno

