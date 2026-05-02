Como-Napoli 0-0 reti bianche al Sinigaglia | Conte guadagna un punto per la Champions

La partita tra Como e Napoli si è conclusa sul risultato di 0-0, con nessuna rete segnata al campo Sinigaglia. La squadra ospite ha cercato di creare occasioni, ma senza riuscire a trovare la via del gol. La sfida si è disputata senza modificare il punteggio finale, lasciando invariato il risultato tra le due formazioni.

Una partita che, sicuramente, non è destinata ad entrare negli annali della storia azzurra. Como-Napoli si conclude a reti bianche e con poche occasioni create dalla squadra di Antonio Conte (che si sveglia solo nei minuti finali). Ma se il Napoli si sveglia solo al termine del match, il Como in entrambe le frazioni di gioco, si rende pericoloso più di una volta, senza mai però riuscire ad affondare il colpo per passare in vantaggio. L'occasione più clamorosa nei primi minuti di gioco, con un tiro di Douvikas bloccato sulla linea da Rrahmani. Poche le emozioni e le occasioni create dal Napoli di Conte. Si contano sulle dita di una mano, probabilmente, le volte che gli azzurri hanno almeno provato ad impensierire i Lariani.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Como-Napoli 0-0, reti bianche al Sinigaglia: Conte guadagna un punto per la Champions Notizie correlate Conte contro Fabregas: al Sinigaglia una sfida che vale la ChampionsTempo di lettura: 2 minutiSabato al Sinigaglia andrà in scena una sfida che va oltre la classifica e i tre punti. Leggi anche: Como-Roma, febbre Champions al Sinigaglia: Fabregas sfida Gasperini Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia; Como–Napoli, le formazioni ufficiali; Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. LIVE Como-Napoli 0-0 Serie A 2025/2026: Da Cunha Esce, Sergi Roberto EntraSerie A 2025/2026, 35a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Como-Napoli LIVE, 0-0 in diretta della partita di Serie A: Diao e Alisson vicini al golLa diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Como-Napoli 0-0: gli azzurri salvati da Milinkovic-Savic, Politano colpisce un palo Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-mil - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com